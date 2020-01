Varkens nog steeds levend gekookt in slachthuizen, 'toezicht faalt'

Misstanden in varkensslachterijen houden aan. Varkens worden bij bewustzijn geslacht, terwijl dat tegen de wet is. Dat blijkt uit openbaar gemaakte inspectierapporten van de NVWA, die de organisatie Varkens in Nood opvroeg bij de overheid.

De details in de verslagen van de NVWA-inspecteurs "gaan door merg en been", zegt Varkens in Nood. Zo valt te lezen dat de dieren schreeuwend van de pijn in hun eigen uitwerpselen liggen en spartelend verdrinken in gloeiend heet water in een zogeheten 'broeibak'.

Het toezicht in de slachthuizen faalt en de overheid weigert in te grijpen, zegt de dierenorganisatie. De NVWA komt later met een reactie.

In 2018 laaide de discussie over misstanden in slachthuizen op na onthullingen van RTL Nieuws. Toen zei de inspectie "dat er incidenten zijn, maar geen grootschalige misstanden". Minister van Landbouw Schouten zei toen dat slachthuizen eerder moeten worden gesloten bij misstanden.

Hevig spartelen

"Tijdens mijn inspectie", schrijft een van de inspecteurs, "bevond ik mij in de ruimte waar de bedwelmde varkens hangend worden getransporteerd naar de broeibak. In dit stadium zijn de varkens verdoofd en gestoken om te verbloeden. Ze moeten in dit stadium dood zijn."

De inspecteur zag dat sommige varkens nog leefden. Een daarvan ging levend de 'broeibak' in. "Ik zag dat het dier heel heftig reageerde door hevig te spartelen. Het varken ging levend in de broeibak met water van 60 graden. Het water spatte nog uit de broeibak tot het varken helemaal ondergedompeld was. Dit dier werd zeker ernstig vermijdbaar lijden toegebracht."

Hoe ziet het leven van het gros van de Nederlandse varkens eruit, die wél volgens de regels worden gehouden en geslacht? Hieronder een uitleg, zodat je weet welke route jouw vlees aflegt.