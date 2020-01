PvdD: 350 inspecteurs voor twintig slachtingen per seconde is te weinig

De Partij voor de Dieren wil dat er fors meer inspecteurs komen voor de slacht. Kamerlid Wassenberg zegt dat er 642 miljoen dieren per jaar worden geslacht en dat daar 350 inspecteurs tegenover staan, die voor een deel parttime werken. Hij stelt dat er sinds 2007 zeker honderd doden zijn gevallen door bacteriën die van dier op mens worden overgedragen.

Wassenberg gaat uit van de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, uit 2018. "642 Miljoen geslachte dieren per jaar, dat zijn gemiddeld twintig slachtingen per seconde", zei hij in de Tweede Kamer. "Dat betekent dat er in de drie uur die voor dit debat is uitgetrokken 220.000 dieren worden geslacht."

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft volgens hem 290 voltijdsbanen voor inspecteurs die zich alleen met de slacht bezighouden. "Uitgaande van een 40-urige werkweek en 46 werkweken, kom ik op een gemiddelde van 1200 slachtingen per uur die door één inspecteur zouden moeten worden gecontroleerd. Dat lukt niet en daarom zie je vrij veel besmettingen door het eten van besmet vlees."

Q-koorts en listeria

Het Kamerlid van de Partij voor de Dieren wijst erop dat er sinds de uitbraak van Q-koorts in 2007 zeker honderd doden zijn gevallen. Bij de Q-koorts ging het overigens niet om geslachte dieren. Recentelijk nog werd bekend dat drie mensen zijn overleden door listeria in vleeswaren.

Minister Bruins voor Medische Zorg zegt dat er geen inspecteurs bijkomen. Volgens hem zijn de slachtbedrijven in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun producten. "Als je ervan uit gaat dat alles door de handen van de controleurs moet gaan, dan zitten we op het verkeerde spoor." Hij zegt dat er gerichte controles plaatsvinden.