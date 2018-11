Nieuwe cijfers: nog altijd overlijden mensen aan Q-koorts

De Q-koorts-epidemie ligt ruim zeven jaar achter ons, maar de nieuwste cijfers geven volgens patiënten en deskundigen nog steeds een ernstig beeld. Sinds 2016 is bij nog eens 80 mensen de gevaarlijke chronische variant van Q-koorts vastgesteld. In totaal hebben 519 mensen deze vorm van de ziekte.

Het sterftecijfer sinds de uitbraak is ook bijgesteld. Sinds 2016 overleden 21 mensen aan de ziekte. Het totaal aantal doden komt hiermee op 95.

Dat ruim acht jaar na de grote epidemie nog mensen zouden overlijden aan de gevolgen van Q-koorts, had toen bijna niemand voorzien.

45.000 besmettingen

Tussen 2007 en 2011 waren veel geiten en schapen besmet met de Coxiella burnetii-bacterie. Ook mensen kunnen daar ziek van worden wanneer ze bacteriën hebben ingeademd afkomstig van zieke dieren.

De eerste gevallen werden in 2007 opgemerkt in Oost-Brabant. Q-koorts was toen een vrij onbekende ziekte. Maatregelen om de ziekte te bedwingen bleven lang uit en zo kon de uitbraak uitgroeien tot de grootste ter wereld.

Drie jaar later waren zeker 45.000 mensen besmet geraakt, volgens voorzichtige schattingen. De meeste zieken kwamen uit Brabant, Gelderland en Limburg.

Database

Sinds 2010 is de epidemie grotendeels onder controle. Het aantal zieke geiten en schapen neemt af en bij mensen worden veel minder klachten gemeld. De chronisch zieke patiënten worden uitgebreid gevolgd. Van deze groep met de ernstigste klachten worden alle medische gegevens opgeslagen in de Nationale Chronische Q-koorts Database.

Door de database weten onderzoekers dat 1 tot 5 procent van de mensen die de bacterie hebben binnengekregen ziek werd: zij ontwikkelden de chronische variant van Q-koorts. Van deze groep kreeg 60 procent complicaties, zoals ontstekingen en problemen aan het hart en bloedvaten. Een kwart van deze patiënten overlijdt binnen drie jaar.

Internist en infectioloog Chantal Bleeker van het Radboudmc ziet in de nieuwe cijfers van de database opnieuw de noodzaak om meer onderzoek te doen. "Er komen nog steeds chronische Q-koortspatiënten bij, en er overlijden nog steeds mensen aan. Dit onderschrijft het grote belang van aandacht voor en onderzoek naar chronische Q-koorts."