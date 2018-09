Q-koortspatiënten en nabestaanden kunnen maximaal 15.000 euro ontvangen

Q-koortspatiënten en nabestaanden kunnen vanaf volgende week een financiële tegemoetkoming van maximaal 15.000 euro krijgen. Minister Bruins schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het een gebaar is ter erkenning van de grote gevolgen die patiënten en nabestaanden hebben ondervonden.

Bruins heeft 14,5 miljoen euro opzij gezet ter compensatie voor de negatieve gevolgen van de uitzonderlijke Q-koortsuitbraak van 2007 tot en met 2010. De uitbraak van de ziekte in Noord-Brabant, die begon in het dorp Herpen, was de grootste geregistreerde uitbraak ter wereld. Er meldden zich ruim 4000 patiënten, maar het werkelijke aantal liep waarschijnlijk in de vele tienduizenden.

Mensen zijn overleden aan Q-koorts of ernstig ziek geworden. Bruins noemt de impact op hun leven en dat van hun naasten groot. "Daarnaast hebben mensen zich in de steek gelaten en niet gehoord gevoeld."

Financieel aan de grond

Patiënten hadden niet alleen fysieke klachten, ze kwamen ook zonder werk thuis te zitten. Of ze raakten hun bedrijf kwijt zijn en kwamen financieel aan de grond te zitten. De ziekte leidde zelfs tot relationele problemen.

Patiënten met chronische Q-koorts, Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) of een op QVS gelijkend ziektebeeld en aan de nabestaanden van patiënten die zijn overleden aan chronische Q-koorts, kunnen eenmalig een maximaal bedrag van 15.000 euro krijgen.

Klachten van Q-koortspatiënten verdwijnen niet door behandeling. Patiënten blijven last houden van onder meer vermoeidheid. Sommigen kunnen jaren na besmetting niet of maar beperkt naar hun werk of deelnemen aan de samenleving.

De aanvraag voor een financiële compensatie moet uiterlijk 31 januari volgend jaar binnen zijn.