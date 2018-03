Q-koorts wordt erger, ondanks intensieve behandeling

Klachten van Q-koortspatiënten verdwijnen niet door behandeling. Patiënten blijven last houden van onder meer vermoeidheid. Sommigen kunnen jaren na besmetting niet of maar beperkt naar hun werk of deelnemen aan de samenleving.

Dat blijkt uit een onderzoek naar kwaliteit van leven van Q-koortspatiënten van het Radboudumc onder 2600 patiënten. Het is voor het eerst sinds de uitbraak van Q-koorts in 2007 dat de langetermijngevolgen zijn onderzocht. Uit het onderzoek blijkt volgens epidemioloog Ellen van Jaarsveld dat chronische Q-koorts in de loop van de tijd erger wordt. Overigens is niet iedereen die Q-koorts kreeg chronisch ziek geworden.

Q-koorts is een infectieziekte die wordt overgedragen door (melk)geiten en (melk)schapen. Patiënten lopen de ziekte op door lucht in te ademen waar de bacterie in zit. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. Veel mensen lopen jaren rond met onverklaarbare klachten voor ze erachter komen dat ze Q-koorts hebben.

4400 patiënten

De ziekte verspreidde zich tussen 2007 tot 2010 via besmetten geiten- en schapenboerderijen, vooral in Noord-Brabant. Er zijn in Nederland rond de 4400 ziektegevallen bekend. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn 74 mensen die ziek waren geworden aan de gevolgen overleden.

De onderzoekers van het Radboudumc hebben niet gekeken naar het effect van verschillende soorten behandeling, maar naar de levenskwaliteit van patiënten. Individuele patiënten laten soms wel vooruitgang zien. "We kunnen niet zeggen dat behandelen geen effect heeft, maar als de getroffenen niet waren behandeld had het er misschien nog slechter uitgezien", zegt epidemioloog Ellen van Jaarsveld. "Acht jaar na infectie houden mensen veel klachten en de trend is niet dat het beter gaat.''