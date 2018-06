Toezichthouder: incidenten, maar geen grootschalige misstanden in slachthuizen

Van de 180 slachthuizen voor rood vlees in Nederland hebben er in ruim twee jaar 19 boetes gekregen voor misstanden bij het aanvoeren en doden van dieren, meldt RTL Nieuws op basis van rapporten die zijn opgevraagd bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Meestal wordt een boete pas opgelegd nadat eerst een waarschuwing is gegeven.

In totaal werden 48 boetes opgelegd, die oplopen tot hooguit enkele duizenden euro's. Eén slachthuis, dat wordt aangeduid als "Slachthuis 23", kreeg elf keer een boete. RTL kreeg niet de namen, maar alleen de nummers van de bedrijven. Eind 2015 dreigde de NVWA de vergunning van het betreffende slachthuis in te trekken, maar voor het zover kon komen, ging het bedrijf failliet.

Minister Schouten zegt in een reactie dat ze wil bekijken of de boetes omhoog kunnen, zodat ze afschrikwekkender worden. Ook wil ze kijken of slachthuizen eerder dicht kunnen als de overtredingen "structureel" zijn.

Geen grootschalige misstanden

RTL Nieuws vroeg de rapporten van de NVWA op naar aanleiding van de misstanden bij een slachthuis in Tielt in België, waarvan vorig jaar schokkende beelden naar buiten kwamen. Dergelijke misstanden komen in Nederlandse slachthuizen niet voor werd destijds gezegd.

De NVWA stelt in een reactie dat ze incidenten heeft geconstateerd en dat er is opgetreden. Een vergelijking met België gaat mank, stelt de NVWA.

De toezichthouder laat weten dat bij alle slachthuizen permanent een inspecteur aanwezig is. Ook doen inspecteurs verrassingsbezoeken en kijken ze soms toe bij het vervoer van de dieren. Op basis van die controles kan de NVWA vaststellen "dat er incidenten zijn, maar geen grootschalige misstanden".

Hevig spartelen

Dat neemt niet weg dat in NVWA-rapporten ernstige incidenten worden geconstateerd. Zo zagen inspecteurs in meerdere slachthuizen dat verdoofde, maar nog levende varkens in een bak met water van 60 graden Celsius terechtkwamen. De dieren begonnen hevig te spartelen en werden vervolgens verdronken door ze onder water te houden. De bak met heet water is bedoeld om de huid van de varkens schoon te schrapen.

Dieren worden verdoofd en daarna gedood door hun halsslagader door te snijden. In zestien gevallen zagen inspecteurs dat dat fout ging, en dat de slacht doorging nadat het doorsnijden van de halsslagader was mislukt.

Levend villen

Een keer werd geconstateerd dat een kalf levend werd gevild. Een inspecteur schrijft in een rapport: "Ondanks de bewegingen van het kalf heeft de slachter het kalf van zijn kophuid ontdaan." Volgens de inspecteur heeft hij voorkomen dat de slachter verder ging met het afknippen van de voorklauwen.

Verder gaat het ook nogal eens mis bij het vervoeren en verzorgen van de dieren. Zo worden er kreupele dieren aangevoerd, zijn stallen overvol en krijgen dieren geen drinkwater.