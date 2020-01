Chinese coronavirus niet in Europa, maar Erasmus MC is er toch druk mee

Het nieuwe coronavirus uit China, dat inmiddels bij ruim veertig mensen is vastgesteld, is ineens de belangrijkste bezigheid van virus-onderzoekers in het Rotterdamse Erasmus MC. Inmiddels is een tweede persoon overleden aan het virus en is er na Thailand ook een geval opgedoken in Japan.

China heeft bij het onderzoek naar het virus de hulp ingeroepen van experts over de hele wereld, waaronder dus ook die van het Erasmus MC. "We vergaren informatie, overleggen en ontwikkelen dan tests om het virus te kunnen detecteren", zegt viroloog Bart Haagmans. Het Erasmus MC is een van de wereldwijde 'referentielaboratoria'. Mochten mensen in Nederland klachten hebben die mogelijk op het coronavirus wijzen, dan kunnen ze daar gediagnosticeerd worden.

Via de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) praat Haagmans in teleconferenties vrijwel dagelijks met collega's uit andere Europese landen, Amerika en China over wat hun volgende stappen worden. Volgens het Europese gezondheidsinstituut ECDC is het risico dat het coronavirus ook in Europa opduikt laag.