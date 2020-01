Moederbedrijf Google door grens 1000 miljard op beurs

De enorme waardes van techbedrijven, die alleen maar verder lijken te stijgen, komen in een periode waarin er vanuit overheid steeds kritischer naar hun macht wordt gekeken. Zo lopen er in de VS meerdere onderzoeken tegen Google, Apple en Amazon, onder meer naar hun marktmacht.

Ook in Europa liggen de bedrijven onder de loep. Daarnaast heeft Google de afgelopen jaren al drie boetes, in totaal voor meer dan 8 miljard euro, opgelegd gekregen van de Europese Commissie. Tegen al die boetes is de internetreus overigens in beroep gegaan.

Miljardenboetes 'peanuts'

Volgens Van Zeijl maakt dit beleggers niet zo uit. Zeker voor de Europese onderzoeken geldt dat ze hier niet op letten, zegt hij. "De tweede factor die meespeelt is dat de boetes vanuit Europa, ondanks dat het gaat om enorme bedrijven, toch peanuts zijn op de miljarden die ze hebben."

Daarnaast is er discussie over de vraag of de bedrijven inmiddels niet zo groot en machtig zijn geworden, dat ze moeten worden opgebroken. Een onderwerp dat door onder meer de Amerikaanse Democratische presidentskandidaat Elizabeth Warren is aangesneden.

Of het ooit zover komt, is de vraag, zegt Van Zeijl. "Als Trump in november herkozen wordt, hebben de bedrijven - los van Amazon - weinig te vrezen. Als een harde Democratische kandidaat, Warren of Bernie Sanders, wordt gekozen, hebben ze wel een probleem."