Waarom zijn 'De zeven zussen' (of zes) zo populair?

De lijst van best verkochte boeken in Nederland breekt dit jaar maar liefst drie records. Voor het eerst wordt de halve top-10 bezet door één auteur, die ook nog eens voor het tweede jaar op rij met hetzelfde boek op nummer 1 staat. En van de honderd best verkochte boeken waren er vorig jaar elf van haar hand.

We hebben het over de Ierse schrijver Lucinda Riley, die met haar boekenserie De zeven zussen ongekend populair is in Nederland. Vorig jaar werden hier van het eerste deel meer dan 230.000 exemplaren verkocht, zo bleek vandaag. Ter vergelijking: het tweede best verkochte boek ging vorig jaar 145.000 keer over de toonbank: Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeiffer.

Zeven Zussen-café

Wat maakt de boeken over de zeven zussen - eigenlijk zijn het er maar zes, want over de zevende is niets bekend - zo populair? "Het is de perfecte combinatie van geschiedenis, mysterie, liefde, vriendschap en familie", zegt Lore van Dun, die zich op de boekenwebsite Hebban 'kroegbazin' noemt van een interactief 'Zeven Zussen-café' waar fans hun ervaring delen.

"Ik houd niet zo van hypes, dus eerst was ik wat terughoudend", vertelt Van Dun. "Maar toen ik in deel 1 begon, was ik er meteen aan verknocht. Het is niet zomaar een liefdesverhaal of een verhaal waarin geschiedenis een rol speelt. De zussen krijgen ieder hun eigen verhaal, zodat je hen een voor een heel goed leert kennen."

De boekenserie draait om zes zussen die na de mysterieuze dood van hun adoptievader op zoek gaan naar hun roots. Voor iedere zus heeft hij daarvoor een aanwijzing achtergelaten. Er wordt ook gesproken over een zevende zus, maar over haar is niets bekend. In de serie zijn inmiddels vijf delen verschenen, in elk deel staat één zus centraal.

