De zeven zussen domineren top-10 van best verkochte boeken van 2019

De zeven zussen van de Ierse schrijfster Lucinda Riley is voor het tweede opeenvolgende jaar het best verkochte boek van Nederland geworden. Dat is door geen enkele auteur ooit eerder gepresteerd.

Nog opmerkelijker is dat vier andere delen uit De zeven zussen-serie ook in de top-10 staan: op de vierde, vijfde, zevende en tiende plaats. Daarnaast staan er nog zes boeken van Riley in de top-100 van boekenstichting CPNB.

Van het eerste deel van De zeven zussen (2014) zijn nu meer dan 350.000 boeken verkocht. Riley kreeg daarom vandaag bij de bekendmaking van de top-100 van 2019 een platina boek uitgereikt.

Op zoek naar hun roots

De zeven zussen gaat over zeven vrouwen die als kind zijn geadopteerd door een welgestelde man uit Genève. Bij zijn dood laat hij voor elke vrouw een brief na met aanwijzingen over haar afkomst. Dat is het vertrekpunt voor de zoektochten naar hun roots. Het levert verhalen vol spanning, liefde, verdriet en avontuur op.

"Dit zijn typische winkelboeken", zei de Nederlandse uitgever Sander Knol in 2018 in de Volkskrant over De zeven zussen-reeks. "Dat wil zeggen: het gaat lopen dankzij het advies van een verkoper, door mond-tot-mondreclame, persoonlijk contact. Maar niet door een lovende recensie in de krant."

De boeken van Riley trokken voor het eerst Knols aandacht toen hij "enorme stapels" in een boekhandel in Oslo zag liggen. Toen hij twee jaar later ook in Milaan stapels tegenkwam, zocht hij contact met Riley's agent om de boeken in Nederland te mogen uitgeven.