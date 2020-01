'Bonafide' handelsplatform voor honden moet illegale fok remmen

Er moet een einde komen aan de illegale fok en handel in pups. Dat vinden dierenartsen, de Dierenbescherming en hondenfokkers. Ze hebben het platform FairDog opgericht, dat een betrouwbaar aanbod moet garanderen. Over twee jaar moeten potentiële kopers daar terechtkunnen.

Malafide handel in honden is volgens de sector een groot probleem. Jaarlijks worden er in Nederland zo'n 150.000 gekocht. Een groot deel daarvan is goedkoop, afkomstig uit Oost-Europa en ziek.

'Gezond en sociaal'

Ook in Nederland zitten fokkers die de markt letterlijk verzieken. De consument moet op FairDog met een gerust hart een gezonde pup kunnen vinden. Fokkers kunnen bij FairDog terecht voor hulp en advies.

"Als je een hond neemt dan wil je gewoon een leuke hond hebben en daar zorgeloos van kunnen genieten", zegt Piko Fieggen van de Dierenbescherming. "Het doel is dat we in Nederland straks alleen nog maar gezonde en sociale honden hebben."