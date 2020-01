Roep om keurmerk crowdfundplatforms na fraude, maar inhoud onduidelijk

Een groep crowdfundingplatforms werkt aan een keurmerk dat de betrouwbaarheid van zulke platforms moet verbeteren. Ze willen zo voorkomen dat bij inzamelacties geld in de zak van een frauduleuze initiatiefnemer eindigt. Hoe zo'n keurmerk eruit moet zien en waar het aan moet voldoen, is nog onduidelijk.

Crowdfunding komt in twee varianten voor. In de meeste gevallen willen bedrijven geld ophalen om in een nieuw product te kunnen investeren. Maar ook initiatieven van persoonlijke aard zijn in opkomst. Juist daar gaat het de laatste tijd wel eens fout: er zijn de afgelopen tijd meerdere initiatieven gelanceerd die achteraf nep bleken te zijn.

Integer

Vorige week werd er bijvoorbeeld geld ingezameld voor de nabestaanden van de vrouw die overleed nadat ze op haar bakfiets in botsing kwam met een NS-bus. Maar het is onduidelijk waar dat geld naartoe is gegaan. In Arnhem speelt mogelijk iets vergelijkbaars bij een inzamelactie voor nabestaanden van de slachtoffers van de flatbrand in de nieuwjaarsnacht.

Vorig jaar ontstond er onrust rond crowdfundingplatform Dream or Donate. De site ging plotseling offline, en veel mensen waren bang dat zij hun geld kwijt waren. Uiteindelijk stortte de eigenaar het gedoneerde bedrag terug.

Zulke situaties moeten worden voorkomen, zegt crowdfundingexpert Gijsbert Koren. "Dat is nu het doel van de sector. Want je kunt je afvragen of het voor donateurs duidelijk is of de initiatiefnemer integer is." Een keurmerk zou platforms in ieder geval kunnen verplichten om duidelijk aan bezoekers te vertellen dat het platform niet kan instaan voor het initiatief, en dat het aan de donateur zelf is om kritisch te zijn. Ook zouden platforms met een keurmerk kunnen eisen dat initiatiefnemers hun facebookprofiel bij het crowdfundingproject zetten.

Mogelijkheden

"Het is belangrijk dat er controle is op crowdfundingwebsites", zegt ook Harmienke Kloeze, directeur-bestuurder van het CBF, de toezichthouder op goede doelen. "Naar aanleiding van het schandaal rondom Dream or Donate zijn wij in gesprek gegaan met grote crowdfundingplatforms om te kijken wat mogelijk is."

Ze geeft aan dat de plannen nog in de kinderschoenen staan. "Maar we zijn wel aan het kijken wat er mogelijk is rond een keurmerk. Dat zou betekenen dat we deze websites beoordelen op verschillende zaken. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met het geld als het misgaat? Wie zit er achter een platform?"

Websites die volgens het CBF nu meepraten over een keurmerk zijn onder andere geef.nl, voorjebuurt.nl en voordekunst.nl.

Media-aandacht

De politie ziet dat er soms problemen ontstaan bij donaties via crowdfundingwebsites, maar niet overmatig veel. "Zoiets wordt vooral waargenomen bij zaken die veel media-aandacht krijgen, zoals het ongeluk in Bussum", zegt een woordvoerder. "Het is in dat soort gevallen lastig om te achterhalen waar het geld blijft. Wie zich slachtoffer voelt, kan aangifte doen."