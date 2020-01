Macron spreekt zich uit tegen politiegeweld bij protesten: ethiek moet beter

De Franse president Macron heeft zich voor het eerst nadrukkelijk uitgesproken tegen politiegeweld bij de aanhoudende protesten in zijn land.

Onderweg naar de stad Pau zei hij gisteren tegen journalisten dat er onacceptabel geweld is toegepast door agenten. Om die reden heeft Macron het ministerie van Binnenlandse Zaken opgedragen met zeer concrete voorstellen te komen, om zo de ethiek binnen de politie te verbeteren.

De president volgt met zijn uitlatingen de retoriek van zijn minister van Binnenlandse Zaken Castaner, die maandag zei dat de eer van de politie op het spel staat bij de protesten. Volgens hem geeft de politie niet altijd het goede voorbeeld. Castaner: "Terwijl het eerlijke en evenredige gebruik van geweld datgene is wat orde onderscheidt van wreedheid. En het is ook de basis van het vertrouwen van de Franse bevolking in ons."