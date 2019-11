Franse agenten voor rechter om geweld tegen Gele Hesjes

In totaal heeft de Franse justitie 212 zaken van mogelijk politiegeweld doorgegeven aan de politie-inspectie, maakte procureur Rémi Heitz bekend. In 66 gevallen wordt nog onderzoek gedaan, waaronder achttien zaken van 'ernstig geweld' die zijn doorgegeven aan onderzoeksrechters. De 146 andere onderzoeken zijn gesloten omdat er onvoldoende bewijs was van geweld of omdat de mogelijke daders onder de agenten niet geïdentificeerd konden worden.

De Gele Hesjes begonnen vorig jaar november met hun demonstraties tegen het beleid van president Macron. Vooral in het begin kwam het tot hardhandige confrontaties. Agenten werden aangevallen en bekogeld en de politie maakte op grote schaal gebruik van rubberkogels en granaten. In de eerste zes maanden raakten ruim 2400 demonstranten en bijna 1800 politie-agenten gewond.

Zwaargewond

De Gele Hesjes beweerden dat de agenten straffeloos geweld toepasten. Mede daarom heeft de Franse justitie nu bekendgemaakt dat twee politiemensen vervolgd worden. Onder demonstranten blijft de onvrede groot omdat veel zaken dus niet verder worden onderzocht.

Een 15-jarige jongen raakte in januari in Straatsburg zwaargewond, toen hij uit een winkelcentrum kwam en buiten door een rubberkogel in zijn gezicht werd geraakt. Deze week besloot justitie de zaak te seponeren omdat niet kon worden vastgesteld welke agent de rubberkogel afvuurde.