'Ik ontdekte door sociale media dat ik transgender ben'

De Nederlandse youtuber Alice Olsthoorn snapt de lovende reacties op de laatste video van collega-vlogger Nikkie de Jager wel. Die maakte gisteravond op haar YouTube-kanaal NikkieTutorials bekend dat ze transgender is.

Ook Alice werd geboren in het verkeerde lichaam. Bij haar coming out, een paar jaar geleden, had ze veel aan gelijkgestemden in de digitale wereld. "Ik ben er puur door sociale media achter gekomen dat ik transgender ben", vertelt ze. "Op YouTube kijk je nu eenmaal naar mensen in wie je een stukje van jezelf herkent."

Kleine Nikkies

Dat is precies de voorbeeldrol die Nikkie de Jager hoopt te gaan vervullen, zei ze gisteren in haar coming out-video. "Ik wil met deze boodschap kleine Nikkies over de hele wereld inspireren."

De video van Nikkie is wereldwijd al zo'n 16 miljoen keer bekeken. De 25-jarige beautyvlogger werkte met onder anderen Kim Kardashian en Lady Gaga en heeft miljoenen volgers op sociale media.

Zelf had ze nooit durven dromen dat er "zo'n ongelooflijke hoeveelheid liefde, steun en warmte" op haar af zou komen na haar coming out. "Die reacties betekenen zo veel voor me. Dank jullie wel", zegt ze vandaag zichtbaar geëmotioneerd op Instagram.

Gigi Gorgeous

Voor Alice Olsthoorn was de Canadese Youtuber Gigi Gorgeous haar inspiratiebron. "Op mijn veertiende zat ik met mezelf in de knoop, maar ik wist niet precies waarom. Toen ontdekte ik Gigi, destijds nog een jongen die veel deed met make-up. Ik werd fan, want ik droeg ook make-up. Twee jaar later kwam Gigi uit de kast als transgender. Ik dacht eerst: huh? Maar daarna realiseerde ik me: dat ben ik ook."