'Politie en OM verzwegen belangrijke bron in zaak Arnhemse villamoord'

Tot nu toe is altijd onduidelijk gebleven hoe de politie precies bij de groep verdachten is uitgekomen. "Het is een doodzonde om die informatie bewust weg te houden bij de rechter en de verdediging", reageert Paul Acda, advocaat van enkele veroordeelden die strijden voor heropening van de zaak.

Uit het rapport blijkt ook dat er onjuistheden zaten in het verhaal van de informant. Zo tipte hij waar het moordwapen lag en zei hij wie de man op een compositietekening was. Beide beweringen bleken niet te kloppen.

"Toch werd niet getwijfeld aan zijn betrouwbaarheid", zegt Acda. "De politie was niet bezig met waarheidsvinding, maar met het zoeken naar bevestiging van zijn verhaal."

Valse bekentenis

In de documentaire komt ook een veroordeelde aan het woord, die nu toegeeft dat hij na de moord een valse bekentenis heeft gedaan. Het was vooral op basis van deze bekentenis dat ook de andere verdachten werden veroordeeld.

Op beelden van de verhoren is te zien dat de man door de politie zwaar onder druk werd gezet. Een onafhankelijke commissie die de zaak onderzocht, concludeerde in 2018 dat er mogelijk sprake is van een onterechte veroordeling.

Advocaat Acda vraagt binnenkort herziening van de zaak aan. De Hoge Raad moet dan bepalen of er genoeg nieuwe informatie is om de zaak over te doen. Het Openbaar Ministerie en de toenmalig teamleider bij de Arnhemse recherche wilden in de documentaire niet reageren.