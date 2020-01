Veroordeelde Arnhemse Villamoord 'moest liegen' en trekt bekentenis in

Een van de veroordeelden in de Arnhemse Villamoord heeft zijn bekentenis ingetrokken. In de KRO-NCRV-documentairereeks De Villamoord zegt Ömer Arisoy dat hij onder grote druk van de politie heeft gelogen over zijn betrokkenheid bij de moord. De veroordeling van hem en acht anderen is grotendeels gebaseerd op de bekentenis van Arisoy.

De zaak draait om een gewelddadige woningoverval in 1998, waarbij een Arnhemse vrouw werd doodgeschoten en een ander slachtoffer ternauwernood overleefde. De overvallers gingen ervandoor met een paar bankpasjes en een portemonnee.

Er bestaat al langer twijfel over de veroordeling van de negen mannen, die bijna allemaal van Turkse afkomst zijn. In 2014 zette een groep onderzoekers van de Universiteit van Maastricht al vraagtekens bij de geloofwaardigheid van Arisoys verklaring.

De Adviescommissie afgesloten strafzaken (Acas) concludeerde in 2018 dat de veroordeling "potentieel onveilig" is, een juridische term die erop neerkomt dat de veroordeling mogelijk onterecht was. De Hoge Raad, het hoogste rechtsorgaan van Nederland, besloot daarop aanvullend onderzoek in te stellen.

Uitputtende verhoren

Na het rapport uit 2018 zocht Arisoy, die na zijn gevangenisstraf is verhuisd naar een geheim adres in Duitsland, contact met advocaat Paul Acda, die al jaren een van de andere veroordeelden bijstond. Acda is bezig met het opstellen van een herzieningsverzoek, dat hij binnen twee weken bij de Hoge Raad wil indienen.

Arisoy bekende tegen hem dat hij tegen de politie heeft gelogen. In de documentairereeks vertelt Arisoy dat hij in uitputtende verhoorsessies onder druk werd gezet. Zo werd hij eens 20 uur achter elkaar verhoord. Ook beweerden agenten ten onrechte dat andere verdachten belastend over Arisoy hadden verklaard.

Beelden van de verhoren werden vorig jaar door advocaat Acda aan de NOS verstrekt: