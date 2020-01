Topman Microsoft noemt omstreden immigratiewet India 'triest'

Satya Nadella, de topman van Microsoft, heeft zich uitgesproken tegen de omstreden Indiase immigratiewet waar al weken tegen wordt gedemonstreerd. De in India geboren CEO van het Amerikaanse techbedrijf zegt dat hij hoopt op "een India waar een immigrant de ambitie kan hebben om een bloeiende start-up op te richten".

Onder de omstreden immigratiewet kunnen illegale boeddhisten, christenen, hindoes en sikhs die voor 2015 uit Afghanistan, Pakistan of Bangladesh naar India zijn gevlucht staatsburger worden. Moslims kunnen dat niet. Sinds de wet in december werd aangenomen door het Indiase parlement wordt er fel geprotesteerd.

Nadella groeide op in Hyderabad, waar veel Indiase techbedrijven gevestigd zijn. Hij is tegenwoordig Amerikaans staatsburger. "Ik denk dat het triest is wat er gebeurt. Als iemand die daar is opgegroeid, denk ik dat het slecht is", zei Nadella tegen een journalist van BuzzFeed News. Dat hij een standpunt inneemt is opvallend: India is een van de grootste markten waar Microsoft actief is.

Migrant uit Bangladesh als CEO

"Ik zou graag zien dat een immigrant uit Bangladesh die naar India komt de volgende unicorn opricht in India, of de volgende CEO wordt van Infosys." Een unicorn, of eenhoorn, is een start-up die binnen tien jaar tijd minstens één miljard dollar waard wordt. Infosys is een van de grootste IT-bedrijven van India.

Kort na de uitspraken van Nadella tegenover BuzzFeed verstuurde de Indiase tak van Microsoft een persverklaring met woorden van gelijke strekking. De topman zei daarin verder dat landen hun eigen grenzen definiëren, zelf bepalen hoe ze hun binnenlandse veiligheid beschermen en immigratiebeleid vormgeven.

Nadella benadrukt in de verklaring dat hij is gevormd door zijn Indiase achtergrond, zijn jeugd in "een multicultureel India" en zijn ervaringen als immigrant in de Verenigde Staten.