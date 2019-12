India neemt omstreden immigrantenwet aan die moslims anders behandelt

Het parlement in India heeft een immigrantenwet aangenomen die moslims anders behandelt dan mensen met een ander geloof. Illegale boeddhisten, christenen, hindoes en sikhs die voor 2015 uit Afghanistan, Pakistan of Bangladesh naar India zijn gevlucht, kunnen staatsburger worden, moslims niet.

Tegen de wet is fel geprotesteerd. Toch stemde vanavond het Hogerhuis voor. Het Lagerhuis was maandag al akkoord gegaan. Tijdens het debat in het Hogerhuis braken bij demonstraties tegen de nieuwe wet ongeregeldheden uit.

Staatloosheid dreigt

Het blijft niet bij deze wet. De hindoe-nationalistische regering van premier Modi heeft al aangekondigd dat het burgerregister in het hele land wordt bijgewerkt. Wie geen papieren heeft waarmee het staatsburgerschap kan worden aangetoond, kan stateloos worden.

Veel armen hebben geen papieren. De verwachting is dat niet-moslims die alsnog kunnen krijgen, maar moslims niet. Zo is het in de deelstaat Assam ook gegaan, waar de nieuwe wet de afgelopen jaren is ingevoerd.

De regering zegt dat er van discriminatie geen sprake is. De wet zou bedoeld zijn om niet-moslims te helpen die uit moslimlanden zijn gevlucht. "Niemand neemt Indiase moslims hun burgerschap af. Deze wet gaat over het toekennen van burgerschap, niet over het afpakken daarvan."