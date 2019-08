India merkt 1,9 miljoen inwoners aan als illegaal

Het publiceren van de lijsten met staatsburgers in Assam heeft te maken met immigratie. In de staat zijn veel klachten over migranten uit Bangladesh. Die zijn er in groten getale na een bloedige onafhankelijkheidsoorlog met Pakistan.

Dat leidde in Assam tot onvrede bij de lokale bewoners omdat ze vinden dat de immigranten land en banen inpikken. "De protesten hebben uiteindelijk geleid tot een akkoord waarin werd beloofd dat er opnieuw een burgerschapsregister gepubliceerd zou worden. Dit is daar het resultaat van", zegt André.

"Al die mensen hebben nog wel het recht om via het Indiase rechtssysteem te bewijzen dat ze wel burgers zijn. Het is de vraag of ze dan wel de juiste documenten kunnen aanleveren. Maar het mag doorgaan tot aan het Hooggerechtshof dus het kan jaren duren als alle 1,9 miljoen mensen dit gaan doen."

Detentiekampen

Onduidelijk is wat er moet gebeuren met mensen die uiteindelijk ook door de rechter zijn afgewezen. Al zeker 1000 mensen zitten momenteel in speciale detentiekampen voor buitenlanders en meer kampen zijn in aanbouw.

André: "Mensen komen daar terecht als ze door lokale rechtbanken als buitenlander zijn bestempeld. Ze zouden dan gedeporteerd moeten worden, maar Bangladesh zit helemaal niet op ze te wachten. Dus de kans is dat mensen voor onbepaalde tijd als statenlozen in die kampen verblijven."

Vorig jaar werd al bekend dat vier miljoen mensen op de nominatie stonden om zich geen staatsburger te mogen noemen. Correspondent Aletta André maakte toen deze reportage: