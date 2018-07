India wil illegalen weghebben uit Assam, moslims vrezen deportatie

Vier miljoen inwoners van de Indiase deelstaat Assam vrezen uitzetting of detentie als ze niet kunnen bewijzen dat ze al langer dan 47 jaar in India wonen. De regering in New Delhi wil af van het grote aantal illegale migranten uit het overwegend islamitische buurland Bangladesh die zich in de afgelopen decennia in Assam hebben gevestigd.

De inwoners van de noordelijke deelstaat konden zich vanaf 2015 melden voor een officiële registratie. Nu de lijst is gepubliceerd, blijkt dat van de bijna 33 miljoen mensen die zich hiervoor hebben opgegeven, er vier miljoen niet zijn opgenomen in het officiële register. Zij dreigen hun staatsburgerschap kwijt te raken, tenzij ze kunnen bewijzen dat ze al in Assam wonen sinds 24 maart 1971, de datum waarop Bangladesh, het voormalige Oost-Pakistan, een onafhankelijke staat werd. Gedurende de bloedige onafhankelijkheidsoorlog met Pakistan die daarop volgde, vluchtten honderdduizenden moslims uit Oost-Pakistan naar Assam.

Moslims opgejaagd en gedood

Iedereen die na maart 1971 clandestien de grens met India overstak, wordt gezien als een illegale immigrant. In de afgelopen jaren zijn geregeld moslims in Assam opgejaagd en gedood door menigten hindoes. De hindoe-nationalistische regering van premier Modi heeft daar nauwelijks op ingegrepen.

Onder Modi krijgen illegale hindoe-migranten uit Bangladesh - in tegenstelling tot moslims - overigens wél het Indiase staatsburgerschap, ongeacht hoelang ze in Assam wonen.

India is overwegend hindoeïstisch, 14 procent van de bevolking bestaat uit moslims. Er zijn met grote regelmaat spanningen tussen hindoes en moslims.

De strenge eis aan vier miljoen inwoners van Assam om met officiële papieren aan te tonen dat ze al lange tijd in India wonen, wordt door critici gezien als een heksenjacht op moslims. De overheid heeft laten weten dat niemand onmiddellijk de grens wordt overgezet. Bangladesh heeft al laten weten dat de migranten daar niet welkom zijn. De beveiliging in Assam is opgevoerd.