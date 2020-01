Frits Wester openhartig over drankprobleem: 'Alcohol was een soort brandstof'

Parlementair journalist Frits Wester dronk de laatste jaren alcohol "alsof het limonade was" en ontkende lang dat hij een drankprobleem had. Dat zei hij in het tv-programma Jinek, waar hij vertelde over zijn verslaving en zijn terugkeer op de Haagse redactie van RTL Nieuws. Wester legde in september tijdelijk zijn werk neer in verband met zijn alcoholprobleem. Hij bedankte RTL, collega's en kijkers voor alle steun.

"Op een gegeven moment wordt alcohol een soort brandstof waarop je loopt", vertelde Wester. "Dan is het drinken niet eens zozeer een probleem, maar dat zijn de langere periodes zonder die brandstof. Dan gaat het fout. Je gaat je heel erg vervelend voelen, los van dat je heel slecht slaapt. En als je al slaapt, word je zwetend wakker na een uurtje."

Volgens Wester was dat ook de aanleiding voor het televisieoptreden in september waarna hij zijn werk neerlegde. Toen hij in de uitzending van RTL Nieuws duiding gaf, had het er alle schijn van dat hij te veel had gedronken. Bij Jinek vertelde hij dat hij de avond daarvoor naar een feestje was geweest en op de dag zelf geen slok meer had gedronken. Dat leidde juist tot de problemen volgens Wester.

Problemen lang verbloemen

"Op een gegeven moment klapte ik er gewoon uit. Het was ineens alsof ik er zelf niet meer bij was, alsof ik iemand anders hoorde stamelen en praten. Toen dacht ik al: dit gaat helemaal verkeerd Wester. Na afloop wist ik ook wel wat er loos was", erkende hij aan tafel bij Eva Jinek.

"En toen ging het eigenlijk heel snel, na een hele lange periode van ontkenning. Je kunt heel veel verbloemen en nog heel lang redelijk goed functioneren. En dan knal je een keer met je kop zo hard tegen de muur. Dat moet dan een keer gebeuren", zei Wester, die pas daarna met een collega durfde te praten over zijn drankprobleem. "Ik deed de deur dicht en dacht: yes, ik heb het verteld."