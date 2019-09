Politiek commentator Frits Wester neemt voorlopig rust

Frits Wester is voorlopig niet te zien op televisie. De politiek commentator van RTL zegt in een verklaring dat zijn gezondheidsproblemen, gerelateerd aan alcohol, het voorlopig niet toelaten om zijn werkzaamheden uit te voeren.

Wester raakte twee weken geleden in opspraak na een televisieoptreden waarin hij duiding gaf over documenten in de zaak tegen Geert Wilders. Het had er alle schijn van dat de politiek commentator te veel had gedronken. Wester zei zelf in eerste instantie dat hij erg moe was. Het optreden van Wester leidde tot veel reacties bij kijkers.

RTL en Wester hebben met elkaar gesproken over het voorval. "Het verslag van Frits Wester was niet zoals RTL en de kijker van hem gewend zijn", zegt het nieuwsprogramma. RTL had daarom al besloten dat de politiek commentator geen verslag zou doen van Prinsjesdag.

Overweldigd

Wester zal nu een rustpauze inlassen om aan zijn herstel te werken. Hij zegt overweldigd te zijn door alle reacties na de uitzending. "Ik neem de bezorgdheid van RTL en de kijker zeer serieus. RTL steunt me en ik hoop dat de media en de kijker me ook de tijd willen geven", zegt hij in de verklaring.

De politieke redactie van RTL zal de taken van Wester voorlopig overnemen. Hoelang zijn afwezigheid gaat duren, is nog niet duidelijk.