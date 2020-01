Frits Wester keert na 'rustpauze' van bijna vier maanden terug op tv

Frits Wester gaat morgen weer aan het werk bij RTL Nieuws. Dat meldt RTL op de eigen site. In september besloten Wester en RTL gezamenlijk een 'rustpauze' in te lassen.

In die periode kon Wester werken aan zijn alcoholprobleem. Begin september raakte hij in opspraak door een televisieoptreden waarin hij duiding gaf over documenten in de zaak tegen Geert Wilders.

Het had er alle schijn van dat de politiek commentator te veel had gedronken. Wester zei zelf in eerste instantie dat hij erg moe was. Het optreden van Wester leidde tot veel reacties bij kijkers. RTL zei dat in de uitzending "niet alles ging zoals gepland".

13 kilo afgevallen

De 57-jarige Wester zegt ruim vier maanden later RTL heel dankbaar te zijn dat hij aan zijn herstel heeft kunnen werken. Hij verbleef onder meer een maand in een afkickkliniek en viel 13 kilo af, zei hij in november tegen RTL Boulevard.

"Ik heb nu heel veel zin om mentaal en fysiek weer fit aan de slag te gaan, want het Binnenhof en mijn collega's heb ik wel gemist de afgelopen maanden", laat hij verder weten.