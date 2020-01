Appen in houder achter het stuur gevaarlijk; maar was dat niet allang verboden?

Appen achter het stuur in een houder is net zo gevaarlijk als in de hand, concludeert een stichting die onderzoek doet naar de verkeersveiligheid (SWOV). "Maar appen achter het stuur was toch allang verboden?", dacht je misschien. Toch geldt dat niet voor appen in een houder.

Het ministerie noemt appen achter het stuur, ook in een houder, "levensgevaarlijk". Om die reden is er in Nederland sinds 2002 een verbod op niet-handsfree bellen in de auto, wat neerkomt op een verbod op het in de hand houden van een telefoon. Dat verbod werd vorig jaar juni uitgebreid naar fietsers.

Navigeren

Waarom wordt het gebruik van appen in een houder dan niet verboden? "Laat het duidelijk zijn: het is niet de bedoeling dat er app-gesprekken worden gevoerd in de auto", zegt een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

"Maar een mobiele telefoon in de houder mag wel gebruikt worden om te navigeren. Zo'n app kan je wijzen op een omleiding of ongeval, wat goed is voor de doorstroming en de verkeersveiligheid."

Volgens artikel 5 van de Wegenverkeerswet is het verboden je op de weg zodanig te gedragen dat andere weggebruikers in gevaar komen, bijvoorbeeld vanwege slingeren. De SWOV concludeert dat ook appen in een houder slingeren tot gevolg kan hebben. Je zou dus kunnen concluderen dat ook appen in een houder indirect al wordt aangepakt.

Het onderzoek van de SWOV: