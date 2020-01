Onderzoek: appen met telefoon in de houder achter het stuur net zo gevaarlijk

Appen achter het stuur heeft gevolgen voor je rijgedrag, dat is algemeen bekend. Nu blijkt dat het daarbij niet uitmaakt of de telefoon wordt vastgehouden of in een houder zit. Dat concludeert de SWOV, een stichting die onderzoek doet naar de verkeersveiligheid. In Nederland is het toegestaan om achter het stuur een telefoon te bedienen als die in een houder zit.

Appen achter het stuur leidt ertoe dat automobilisten meer gaan slingeren en minder in hun spiegels kijken, blijkt uit het onderzoek dat werd uitgevoerd in een rijsimulator. Het maakt daarbij niet uit of de bestuurder de telefoon vast heeft of dat die in een houder zit.

Automobilisten die hun smartphone in de houder bedienen kijken bovendien vaker naar hun scherm dan wanneer ze de telefoon in hun hand houden. De onderzoekers zagen geen verschillen tussen mannen en vrouwen en tussen jongeren en ouderen.

'Geen totaalverbod'

Het verbod op het vasthouden van een telefoon achter het stuur geeft volgens de SWOV een verkeerd signaal. Weggebruikers zouden ten onrechte kunnen denken dat appen met de telefoon in de houder veiliger is. Voordat de wet wordt aangepast is er volgens de SWOV nog wel extra onderzoek nodig naar de verschillen tussen 'handheld en handsfree'.

"Het is levensgevaarlijk om te appen achter het stuur, ook met je telefoon in een houder", zegt een woordvoerder van minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur). Maar een totaal appverbod is niet aan de orde. "Een navigatie-app kan je wijzen op een omleiding of ongeval, dat is goed voor de verkeersveiligheid en de doorstroming."

Het ministerie probeert met makers van apps en telefoons afspraken te maken over het bedienen van de telefoon zonder afgeleid te worden.