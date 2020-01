Omzet horeca groeit, maar minder hard en is ook verdeeld over steeds meer zaken

De omzet in de horeca is afgelopen jaar gegroeid met 3,5 procent. Maar doordat het aantal horecazaken blijft toenemen, is de omzet per bedrijf amper gestegen. Dat meldt Koninklijke Horeca Nederland (KHN) aan het begin van de vakbeurs Horecava.

De omzet ging van 22,7 naar 23,5 miljard euro. Tegelijkertijd steeg het aantal horecabedrijven met 2,3 procent naar 42.770. Er kwamen vooral veel hotels bij (+7 procent), terwijl het aantal cafés daalde (-1,7 procent).

Volgens KHN komt het einde van de omzetgroei in zicht. In 2018 was die nog 6,8 procent, vorig jaar was die met 3,5 dus al een stuk minder.

De brancheorganisatie vroeg leden hoe zij de zaken vinden gaan. Nog altijd heeft 64 procent veel vertrouwen in de toekomst. Dat is wel iets minder dan de 72 procent in 2018. "De horeca staat er nog steeds goed voor, maar waakzaamheid is geboden", zegt KHN-voorzitter Robèr Willemsen. "Ik ben blij dat horecaondernemers nog steeds positief naar de toekomst kijken, al is de daling in ondernemersvertrouwen ook te begrijpen."

Nieuwe wet 'onwerkbaar'

KHN vindt verder dat de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans, die net is ingegaan, onwerkbaar is voor de horeca. Daarin wordt geregeld dat oproepkrachten minstens vier dagen van tevoren weten wanneer ze moeten werken. Ook staat erin dat werkgevers oproepkrachten na een jaar voor een vast aantal uren in dienst moeten nemen en dat bedrijven voor werknemers met een flexcontract meer ww-premie moeten betalen dan voor mensen met een vast contract.

Volgens KHN zorgt de wet voor een "enorme extra lastendruk in een branche waar de marges al laag zijn". De brancheorganisatie wil dat de wet wordt aangepast.