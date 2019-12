De nieuwe arbeidsmarktwet: voor de één een vast contract, de ander verplicht zzp'er

De Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU) ziet ook dat er meer zzp'ers worden ingehuurd. Het gebeurt voornamelijk in sectoren waar veel lager opgeleiden werken, zoals de landbouw, bouw, industrie en horeca.

Ook in kassen en distributiecentra neemt het aandeel zelfstandig ondernemers toe door de WAB, vult Werner Klaassen aan. "Dat vinden we zorgwekkend. We zien daar zzp'ers aan de slag gaan voor onder de 20 euro. Dan is er niet genoeg geld voor verzekeringen of pensioenopbouw."