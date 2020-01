Berichten over schieten op demonstranten in Iran, politiechef ontkent

In de Iraanse hoofdstad Teheran hebben veiligheidstroepen gisteravond kogels en traangas afgevuurd op demonstranten, meldt persbureau AP op basis van video's op sociale media die vandaag naar buiten zijn gekomen.

De politiechef van Teheran ontkent dat er op betogers is geschoten. Volgens hem is agenten juist opgedragen om terughoudend te zijn. Berichten over het verloop en de omvang van demonstraties in Iran zijn moeilijk te verifiëren.

Op een van de video's is volgens AP te zien hoe een groep demonstranten vlucht als een cilinder traangas wordt afgevuurd. Een andere video laat zien hoe een vrouw wordt weggedragen. Omstanders roepen dat ze is in haar been is geschoten en op straat ligt een bloedspoor. Ook op ander beeldmateriaal zijn bloedplassen te zien.

Boos over neerhalen Boeing

De betogers gingen voor de tweede dag op rij de straat op. Ze zijn woedend omdat het bewind de oorzaak van de crash van het Oekraïense passagiersvliegtuig aanvankelijk ontkende. De Iraanse autoriteiten erkenden zaterdag dat de Boeing die woensdag neerstortte bij Teheran uit de lucht is geschoten. Dat zou per ongeluk zijn gebeurd, als gevolg van een menselijke fout.

De demonstranten eisen ook dat militaire en politieke leiders aftreden. Het is onduidelijk hoe groot de betogingen zijn. Het Iraanse persbureau ILNA had het over 3000 mensen, maar dat aantal is lastig te controleren.

'VS houdt jullie in de gaten'

De Amerikaanse president Trump heeft de Iraanse leiders in het Engels en Farsi gewaarschuwd om geen geweld te gebruiken tegen demonstranten. "De wereld houdt jullie in de gaten", twitterde hij. "En nog belangrijker: de VS houdt jullie in de gaten."

Afgelopen maanden waren er in Iran ook anti-regeringsprotesten, die keihard werden neergeslagen door politie en het leger. Het geweld zou aan meer dan 1500 mensen het leven hebben gekost, meldde persbureau Reuters vorige maand op basis van bronnen bij de Iraanse regering. Volgens Amnesty International schendt Iran op grote schaal mensenrechten.