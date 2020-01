Staartjes wilde tv maken vanuit het perspectief van het kind

Na 34 jaar televisiewerk doet Aart Staartjes het wat rustiger aan. Hij blijft te zien als meneer Aart in Sesamstraat en speelt daarnaast af en toe een rol in andere producties.

Zo speelt hij in 2002 een minister in het driedelige televisiedrama Mevrouw de minister en in 2006 is hij te zien als circusdirecteur Willy Waltz in de serie Waltz.

In 2009 zegt hij dat hij stopt met Sesamstraat. Er is ruzie over de aanvangstijd van het programma en hij start een petitie. Die wordt 200.000 keer ondertekend en overhandigd aan de televisiedirecteur van NPO. Uiteindelijk besluit hij toch te blijven, hij is tot 2018 in het programma te zien.

Sinds vorig jaar zendt de NTR alleen nog herhalingen uit van het kinderprogramma, omdat de omroep geen geld wil vrijmaken voor nieuwe afleveringen. Ook dat valt bij Staartjes niet in goede aarde. "We horen nu plotseling dat het is afgelopen. Nota bene via de pers. Ik heb helemaal niets van de producenten of omroep zelf gehoord, terwijl ik al 38 jaar aan het programma werk", reageert hij.

Ongeluk

Na zijn pensioen zit hij vaak in het buitenland. De helft van het jaar brengt hij door in zijn huis op het Griekse eilandje Patmos. Pas "als ik geen teksten meer kan onthouden stop ik met spelen", zei hij eens in een interview.

Op 10 januari raakte Staartjes in Leeuwarden ernstig gewond bij een verkeersongeluk. Aan die verwondingen is hij nu overleden. Eind vorig jaar zei hij in het programma Sterren op het doek nog dat hij niet bang was voor de dood. "Het is eindig, dat voel ik", zei hij toen. "Ik weet niet wat ik moet verwachten, maar ik ben er niet bang voor."