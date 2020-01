Tv-maker en Sesamstraat-icoon Aart Staartjes na ongeluk overleden

Bert Plagman, die als stem van Tommie uit Sesamstraat jarenlang met Staartjes samenwerkte, is erg geschrokken van het nieuws. "Het was zeer fijn om met hem samen te werken. Hij was een prettig mens. In de loop van de jaren hadden we ook privé veel contact."

Plagman en Staartjes hadden dezelfde reden om vooral programma's voor kinderen te maken, vertelt Plagman. "Aan volwassenen kun je niet veel meer veranderen. Bij kinderen kun je zaadjes in hun hoofd planten. En hopen dat de wereld dan een beetje verandert."

Televisiebedrijf NEP The Netherlands condoleert de familie, vrienden en collega's van 'meneer Aart' met hun verlies. "In onze studio's maakte Aart met zijn, en onze, collega's vele afleveringen van Sesamstraat en vele andere legendarische tv-programma's", laat het bedrijf weten op Facebook.

Een overzicht van vier decennia Aart Staartjes: