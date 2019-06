Geen nieuwe afleveringen van Sesamstraat, alleen nog herhalingen

Van het kinderprogramma Sesamstraat zijn de komende twee jaar alleen nog herhalingen te zien. Een nieuw contract met de Amerikaanse licentiehouder Sesame Street biedt geen ruimte meer voor het maken van nieuwe afleveringen. De bestaande licentie loopt deze zomer af.

"Dat is een moeilijke keuze geweest, maar wel een die binnen de huidige financiële mogelijkheden te verdedigen is", staat in een persbericht van de NTR, de omroep die Sesamstraat uitzendt. Daarmee lijkt sprake te zijn van een bezuinigingsmaatregel: een contract voor het maken van nieuwe afleveringen is veel duurder, evenals het produceren daarvan.

Volgens de NTR kunnen de kinderen die nu naar het programma kijken desondanks "goed uit voeten" met de herhalingen. Veel afleveringen zijn pas vorig jaar gemaakt, stelt de omroep, bovendien vernieuwt de jonge doelgroep zich elke drie jaar.

Meneer Aart

Acteur Aart Staartjes, die al bijna veertig jaar het personage meneer Aart vertolkt, sprak onlangs in het radioprogramma De Coen en Sander Show op Radio 538 al zijn zorg uit over de toekomst van Sesamstraat.

Staartjes beklaagde zich erover dat hij al maanden niks had gehoord van de NTR, evenmin als andere vaste medewerkers. Hij wees erop dat er al sinds maart 2018 geen nieuwe afleveringen meer zijn opgenomen en achtte de kans dat er een nieuwe reeks komt minimaal. Dat zit hem flink dwars: "Als je dan zó op straat gezet wordt, dan ben je daar boos over. Het is een schandalige manier van handelen."

Behalve Staartjes werken verschillende bekende artiesten mee aan Sesamstraat, zoals acteurs Gerda Havertong en Frank Groothof en componist Henny Vrienten. Paul Haenen en Wim T. Schippers zijn al vele jaren te horen als de stemmen van Bert en Ernie.