Crisisoverleg Brits koningshuis over besluit Harry en Meghan

De Britse koningin Elizabeth lijkt geen genoegen te nemen met het besluit van haar kleinzoon prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle om zich op de achtergrond terug te trekken. Ze wil dat Harry, zijn vader prins Charles en zijn broer William maandag naar haar buitenverblijf Sandringham komen om over de kwestie te praten. De Britse krant The Guardian noemt het een crisisoverleg.

Meghan is met haar zoon Archie in Canada, maar zij zal volgens Britse media via de telefoon toch aan het gesprek meedoen. De mededeling van Harry en Meghan - via een post op Instagram - dat ze hun publieke functies grotendeels willen neerleggen en willen gaan werken voor hun geld was naar verluidt ook voor de koninklijke familie, inclusief koningin Elizabeth, een grote verrassing.

De BBC verwacht niet dat er maandag op Sandringham conclusies worden getrokken: er zijn "enorme verschillen" te overbruggen, meldt de omroep. Waarschijnlijk is er deze week gewerkt aan een aantal ideeën en voorstellen die de koningin maandag aan haar zoon en kleinzoons wil voorleggen.