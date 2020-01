Harde lijn tegenover Peking levert president Taiwan overwinning op

In Taiwan heeft de zittende president Tsai Ing-wen de verkiezingen gewonnen. Met vrijwel alle stemmen geteld staat ze op 57 procent van de stemmen. Haar belangrijkste rivaal, Han Kuo-yu, die een meer pro-China gerichte koers had willen varen, bleef steken op 39 procent.

De verkiezingsuitslag duidt dan ook op sterke anti-Chinese sentimenten onder de Taiwanese bevolking. Zij willen volgens analisten hun democratische vrijheden behouden. De crisis in Hongkong heeft Tsai Ing-wen duidelijk in de kaart gespeeld, is de analyse.

Tsai richtte zich in haar overwinningstoespraak tot Peking. Ze zei dat vrede, gelijkheid, democratie en dialoog cruciaal zijn voor stabiliteit. "Ik wil dat de autoriteiten in Peking weten dat democratisch Taiwan en onze democratisch gekozen regering nooit toe zullen geven aan dreigementen."

Tsai zei verder dat de uitslag laat zien dat het Taiwanese volk alleen maar vastbesloten wordt "als onze soevereiniteit en democratie worden bedreigd". De president verwees daarmee naar een reeks maatregelen die Peking de afgelopen jaren heeft genomen. Peking heeft alle officiële banden met Taiwan doorgesneden, toerisme naar het eiland teruggedrongen en internationaal druk uitgeoefend op (potentiële) bondgenoten van Taiwan.

'Diepe rampspoed'

Taiwan is de facto een onafhankelijke staat. Maar weinig landen erkennen onafhankelijkheid officieel en Taiwan heeft bijvoorbeeld ook geen zetel bij de Verenigde Naties. Tegelijkertijd is er wel steun voor de bijzondere positie van Taiwan; de Verenigde Staten zijn de belangrijkste wapenleverancier van het eiland.

China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie, landen die diplomatieke banden hebben met China mogen die niet met Taiwan hebben. De Chinese president Xi Jinping zei vorig jaar een vreedzame hereniging met Taiwan na te streven, om eraan toe te voegen dat hij geweld niet uitsluit. Xi waarschuwde Taiwan dat onafhankelijkheid tot "diepe rampspoed" zal leiden.

China heeft via het staatspersbureau zuinig gereageerd op de verkiezingsuitslag, met de mededeling dat Tsai herkozen is als "leider van de Taiwanese regio".