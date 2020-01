Deel ouders niet tevreden met compensatie kinderopvangtoeslag

Een groep ouders uit Eindhoven is niet tevreden met het compensatiebedrag dat zij van de Belastingdienst hebben gekregen. Hun advocaat bevestigt een bericht daarover van Trouw. De ouders werden gedupeerd doordat zij onterecht kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen. De bedragen liepen zo hoog op dat een aantal van hen in grote problemen kwam.

De schadevergoeding die zo'n 200 ouders uit de zogeheten CAF11-zaak hebben gekregen, varieert van 20.000 tot 66.000 euro. Ongeveer vijftig ouders nemen geen genoegen met het bedrag. Via hun advocaat roepen zij de Belastingdienst op een nieuw voorstel te doen. Als dat niet gebeurt, stappen ze naar de rechter.

Werkelijke schade

De ouders vinden dat de schade die zij hebben geleden, soms zelfs het verlies van hun huis of baan, niet voldoende wordt gecompenseerd. Er zou nauwelijks rekening zijn gehouden met hun situatie. "Het voelt niet goed om alleen het standaardbedrag te krijgen dat ook wordt toegekend bij vertraging van een uitkering", zegt de advocaat.

De gedupeerde ouders krijgen een bedrag ter grootte van 25 procent van het onterecht teruggevorderde bedrag aan toeslagen. Ze willen dat de Belastingdienst de werkelijke schade vergoedt, naast het bedrag dat ze ten onrechte hadden betaald. Ook de vergoeding voor immateriële schade vinden ze te laag.

Fraude

In totaal werd in deze zaak de toeslag van ruim 300 ouders stopgezet omdat fraude werd vermoed bij een Eindhovens gastouderbureau. Ouders moesten duizenden tot tienduizenden euro's terugbetalen. De meeste betrokken ouders kregen voor Kerstmis een deel van de schadevergoeding uitbetaald.

In een brief aan deze ouders bood de inmiddels afgetreden staatssecretaris Snel nogmaals zijn excuses aan voor de moeilijke omstandigheden waarin de ouders zijn gebracht en voor het onterecht bestempelen als fraudeur. Het uiteindelijke compensatiebedrag kan nog hoger uitvallen, bijvoorbeeld als zij juridische bijstand hebben gehad of andere kosten hebben gemaakt.

Gisteren werd bekend dat de hoogste ambtenaar van de Belastingdienst ook opstapt naar aanleiding van de affaire. Directeur-generaal Jaap Uijlenbroek vertrekt op korte termijn.