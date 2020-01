Trump maakt nieuwe sancties Iran bekend

President Trump heeft bekendgemaakt waartegen de nieuwe sancties voor Iran gericht zullen zijn. De sancties volgen op de Iraanse aanvallen op Amerikaanse bases in Irak, als vergelding voor het liquideren van de Iraanse generaal Soleimani.

Woensdag had Trump al sancties aangekondigd. Vandaag liet de regering weten dat de sancties gericht zijn op acht Iraanse overheidsfunctionarissen die volgens de VS bijdragen aan de instabiliteit in de regio. Ze zouden ook betrokken zijn geweest bij de vergeldingsaanval op de Amerikanen.

Ook komen er sancties tegen de Iraanse textielindustrie, bouw, maakindustrie en de mijnbouwsector. Bovendien zal de staalsector worden bestraft, zeiden de Amerikaanse ministers van Financiën Mnuchin en Buitenlandse Zaken Pompeo.

Iraanse commandant 'trots op sancties'

Een gesanctioneerde commandant van de Iraanse Revolutionaire Garde noemt de sancties symbolisch. Hij zegt dat ze geen enkel economisch effect zullen hebben. "Ik ben er trots op gesanctioneerd te zijn door Amerika", twittert Mohsen Rezaie.

Er gelden al zware Amerikaanse sancties tegen Iran. Die werden tijdelijk verlicht na de Iran-deal, waarbij Iran beloofde zijn nucleaire activiteiten te beperken in ruil voor opheffing van de economische dwangmaatregelen.

Trump heeft zich teruggetrokken uit die deal en in 2018 de nieuwe sancties ingevoerd. Het gaat onder meer om sancties die de oliehandel treffen.