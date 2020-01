Eigen informatie Nederlandse inlichtingendiensten: Boeing werd uit de lucht geschoten

Nederlandse inlichtingendiensten bevestigen dat de Oekraïense Boeing 737 die bij Teheran verongelukte, uit de lucht is geschoten. Volgens minister Bijleveld beschikt de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst over eigen informatie dat het toestel is geraakt door een luchtafweerraket.

Ook minister Blok zei in Brussel dat de Nederlandse inlichtingendiensten beschikken over eigen informatie. Volgens de diensten is het plausibel is dat de Iraanse luchtafweer heeft geschoten. "Het is nu van belang dat er een grondig onderzoek plaats vindt", zegt de minister.

Gisteren meldde de Canadese premier Trudeau op basis van informatie van verschillende inlichtingendiensten dat het toestel door de Iraanse luchtafweer is neergehaald.

Volgens Blok is er contact tussen de Nederlandse specialisten en Canadese specialisten over wat er nodig is. "Canada kan op ons rekenen."

Blok wil verder dat de Europese ministers vandaag besluiten dat de EU een bemiddelende rol gaat spelen in het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. Voorlopig wil Blok nog geen diplomatieke consequenties trekken. Hij wil vooral praten.

