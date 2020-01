Hoe een onderzoek naar een vliegramp in zijn werk gaat

Ieder onderzoek naar een vliegtuigcrash ziet er in principe hetzelfde uit: de luchtvaartorganisatie van de Verenigde Naties (ICAO) heeft tot op de vierkante centimeter vastgelegd wat er moet gebeuren en door wie. De basisregel is dat het land waar het vliegtuig is neergestort het onderzoek moet leiden, in dit geval dus Iran.

Maar ook andere landen moeten worden betrokken, zoals het land waar het verongelukte vliegtuig is gebouwd (de Verenigde Staten in dit geval) en het land dat het vliegtuig in zijn bezit had (Oekraïne).

Inmiddels heeft Iran de Amerikanen formeel uitgenodigd om aan het onderzoek mee te doen. De relatie tussen de VS en Iran staat onder hoogspanning: enkele uren voor de vliegtuigcrash woensdag viel Iran nog Amerikaanse luchtmachtbases in Irak aan, als vergelding voor de liquidatie van generaal Soleimani door de VS.

Belangen

Ook de landen waar de omgekomen vliegtuigpassagiers vandaan kwamen, kunnen een rol krijgen in het onderzoek. Om die reden heeft Iran Canada een formele onderzoeksuitnodiging gestuurd: in de gecrashte Boeing zaten zeker 63 Canadezen.

Een behoorlijk onderzoeksteam dus, bestaande uit bijvoorbeeld forensisch onderzoekers, juristen en technische experts, vertelt Pablo Mendes de Leon, hoogleraar Lucht- en Ruimterecht aan de Universiteit Leiden. "Zij moeten zo snel mogelijk naar de plek des onheils, om alle apparatuur en gegevens binnen te halen voordat anderen ermee aan de slag gaan."

Er zijn namelijk ook andere partijen die belang hebben bij toegang tot de wrakstukken van het vliegtuig, zegt Mendes de Leon. "Denk aan justitie, die wil onderzoeken of ze iemand moet vervolgen. Of de burgemeester van Teheran, die verantwoordelijk is voor de openbare orde. En dan heb je ook altijd nog nieuwsgierige mensen die foto's komen nemen."