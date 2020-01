Vliegtuigcrash Iran door technisch mankement? 'Niet zo snel te zeggen'

Bij een vliegtuigongeval is bijna altijd meer aan de hand, zegt Melkert. "Er is misschien een technische storing en de piloten reageren daar verkeerd op, of er gebeurt misschien nog iets, of de verkeersleiding doet iets wat niet klopt. Het is altijd een combinatie van oorzaken die tot zo'n catastrofe leidt."

Zeker is dat de vliegmaatschappij geen slechte reputatie had. Ukraine International Airlines staat niet op de zwarte lijst. "Het is een respectabele maatschappij en dat geldt ook voor het vliegtuig, een Boeing 737-800. Dat is een heel betrouwbaar type dat ook heel veel vliegt op Schiphol. Dus daar kun je niets uithalen over wat de oorzaak zou kunnen zijn."

En de geruchten dat het toestel neergehaald is? Ook dat is mogelijk, zegt Melkert. "Een aanslagscenario moet je natuurlijk nooit uitsluiten. Dat zal bij het ongevallenonderzoek meegenomen worden."

Daarbij kunnen radarbeelden een belangrijke rol spelen. "Daarop zou zo'n snel vliegend object wel te zien zijn. Radarinstallaties hebben een beperkt bereik, dus die informatie moet van Iran komen, tenzij er radarvliegtuigen in de buurt waren."

Iets plotselings

Opvallend is wel dat het vliegtuig plotseling ophield met het versturen van data, merkt Melkert op. "Dat duidt op iets plotselings. Dat kan iets in het vliegtuig zijn geweest, maar het kan ook een externe oorzaak hebben."

Dat er geen noodsignaal is uitgezonden door de piloten zegt volgens hem niets over de oorzaak. "Als er iets aan boord aan de hand is, dan ben je als piloot zo druk bezig met het oplossen van het probleem dat je gewoon geen tijd hebt om te communiceren met de luchtverkeersleiding. Dat kan ik me goed voorstellen. Als er inderdaad een motor in brand staat, moet je eerst door alle checklists heen om dat probleem op te lossen. Pas daarna ga je communiceren, als je tijd hebt."