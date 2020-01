Beelden zelfmoordpoging Epstein in gevangenis gewist

Bewakingsbeelden waarop de eerste zelfmoordpoging van miljardair Jeffrey Epstein in de gevangenis te zien is, zijn ten onrechte gewist. Dat zeggen openbaar aanklagers tegen Amerikaanse media.

Het gaat om vijf uur aan opnames die gemaakt zijn op 22 en 23 juli door een camera buiten de cel van Epstein. De zakenman zat vast omdat hij werd verdacht van kindermisbruik en het opzetten van een netwerk voor het misbruiken van tienermeisjes in Florida en New York.

Kort na de zelfmoordpoging werd bekend dat de Amerikaan gewond was geraakt in zijn cel in New York. Epstein werd daarna extra in de gaten gehouden. Toch pleegde hij afgelopen augustus zelfmoord in de gevangenis.

Geen backup

Dat de beelden zijn gewist kwam aan het licht doordat een celgenoot van Epstein de beelden wilde opvragen voor zijn zaak. Maar die bleken niet beschikbaar. De openbaar aanklager zegt dat er door een technisch mankement ook geen backup is gemaakt.

De fout komt bovenop andere fouten die zijn gemaakt rond de dood van Epstein. Zo bleek dat hij sinds begin augustus niet meer onder toezicht stond. Twee bewaarders van Epstein werden op non-actief gesteld, omdat ze nalatig waren geweest bij het bewaken van de miljardair in zijn cel. Ze moesten hem in de federale gevangenis elk half uur controleren en daarvan een logboek bijhouden. Volgens de aanklager deden ze dat niet nauwkeurig genoeg.

De fouten voeden theorieën en geruchten dat Epstein geen zelfmoord heeft gepleegd, maar is vermoord.