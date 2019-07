Beruchte Amerikaanse miljardair Epstein opgepakt voor seks met minderjarigen

De Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein is opgepakt op verdenking van het seksueel misbruiken van minderjarigen. De arrestatie komt ruim een decennium na zijn veroordeling in een geruchtmakende zaak, waarin hij door een schikking strafvermindering kreeg.

De miljardair werd vannacht opgepakt in New Jersey, vlak nadat zijn privéjet was geland na een vlucht uit Parijs. Anonieme bronnen bij justitie zeggen tegen persbureau AP dat hij wordt verdacht van het betalen van tienermeisjes voor massages, om ze vervolgens in zijn woningen in New York en Florida te misbruiken.

Seksslaven

In 2007 werd Epstein, een bekende van oud-president Clinton, president Trump en de Britse prins Andrew, voor de rechter gesleept voor het op grote schaal misbruiken van bijna dertig meisjes, de meesten tussen de 13 en 16 jaar. Ze werden van over de hele wereld overgevlogen naar de huizen van Epstein in New York, Palm Beach en een Caribisch privé-eiland, waar ze als seksslaven werden gebruikt.

De openbaar aanklager van Florida, die nu minister van Werkgelegenheid is, kwam toen met een genereus schikkingsvoorstel. In plaats van een mogelijk levenslange celstraf voor onder meer vrouwenhandel, kon Epstein een minder zwaar vergrijp - twee aanklachten voor prostitutie - bekennen.

Dat deed hij, waarna hij 13 maanden de gevangenis in moest. De slachtoffers hoorden pas achteraf van de geheime deal, toen Epstein alweer op vrije voeten was.

Eerder dit jaar oordeelde een rechter dat de aanklagers de slachtoffers hadden moeten inlichten over de deal. Nu wordt bekeken of de schikking nietig kan worden verklaard. Naar verwachting wordt Epstein morgen voorgeleid voor de rechtbank in Manhattan.