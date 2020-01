Opnieuw tientallen militairen gedood in Niger door jihadisten

Jihadisten hebben bij een aanval op een legerkamp in Niger zeker 25 militairen gedood. Ook kwamen er tientallen terroristen om. De aanval vond plaats bij het dorp Sinegrodar, nabij de grens met Mali.

In het grensgebied is het al maanden onrustig vanwege aanhoudende aanvallen van terroristen, die banden hebben met Islamitische Staat en al-Qaida. Een maand geleden doodden jihadisten bij een andere aanslag zeventig militairen van het Nigerese leger.

President Issoufou noemde die aanslag de dodelijkste in de geschiedenis van het land.

Top met Frankrijk

De aanval van vorige maand leidde tot uitstel van een top in Frankrijk van president Macron met regeringsleiders uit de Sahel over de rol van het Franse leger in die regio. Die top wordt nu over een paar dagen gehouden.

Ook buurland Mali wordt geteisterd door aanslagen. Zo werden er in november nog 53 Malinese militairen gedood bij een aanslag die later werd opgeëist door IS.

Het Malinese leger heeft zich vanwege de vele aanslagen zelfs teruggetrokken uit de meest afgelegen en kwetsbare gebieden van het land.