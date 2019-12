Zeker 70 militairen Niger gedood door jihadisten

In Niger zijn in het grensgebied met Mali zeker zeventig militairen gedood. Vermoedelijk is dat het werk van jihadisten die in dat gebied actief zijn, heeft een adviseur van president Issoufou bekendgemaakt. Hij spreekt van de dodelijkste aanslag in de geschiedenis van het land. Issoufou is op dit moment in Egypte. Hij zegt op Twitter dat hij vervroegd terugkeert.

De aanval op een legerbasis bij de plaats Inates in het westen van Niger vond gisteren al plaats. Het is een gebied waar jihadisten actief zijn die banden hebben met Islamitische Staat en al-Qaida.

Het Nigerese leger heeft niets over doden gezegd, maar een adviseur bevestigde tegen persbureau AP dat het om meer dan zeventig militairen gaat.

De aanval komt aan de vooravond van een top in Frankrijk van president Macron met regeringsleiders uit de Sahel over de rol van het Franse leger in landen in die regio. Islamitische strijdgroepen hebben hun activiteiten daar dit jaar opgevoerd, ondanks de aanwezigheid van onder meer Franse troepen. Bij aanvallen in mei en juli van dit jaar in hetzelfde gebied zijn vijftig Nigerese militairen gedood.