Voortvluchtige oud-Nissan-topman Ghosn: ik had geen andere keuze

Oud-Nissan-topman Carlos Ghosn zegt dat hij geen andere keuze had dan te vluchten uit Japan. "Het was de moeilijkste beslissing uit mijn leven, maar ik moest wel, om mijzelf en mijn gezin te beschermen", zei hij op een persconferentie. Het was de eerste keer dat hij in het openbaar verscheen sinds hij ontsnapte uit Japan.

Ghosn werd in november 2018 in Japan opgepakt op verdenking van fraude. Hij spreekt de beschuldigingen tegen en zegt dat justitie hem heeft benadeeld. Zo zou voor hem voordelig bewijs zijn achtergehouden en zou de openbaar aanklager valse informatie naar de pers hebben gelekt, waardoor die negatief over hem ging berichten.

"Ik had eigenlijk nooit aangehouden mogen worden", zegt Ghosn nu. Hij benadrukt wel dat hij niet boven de wet staat en openstaat voor een proces, zolang dat maar eerlijk verloopt.

"Ik verwelkom de mogelijkheid om de waarheid naar buiten te kunnen brengen en mijn naam te zuiveren", zei hij tijdens de persconferentie: