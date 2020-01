Nissan zet juridische strijd tegen gevluchte oud-topman Ghosn voort

Nissan is niet van plan om de juridische strijd tegen oud-topman Carlos Ghosn te staken nu hij in Libanon zit. Dat zegt het Japanse autobedrijf in een verklaring, de eerste keer dat Nissan reageert op de vlucht van Ghosn uit Japan.

Ghosn werd in november 2018 in Japan opgepakt en zat maandenlang vast op verdenking van fraude. Hij werd in april 2019 op borgtocht vrijgelaten en mocht de rechtszaak thuis afwachten op voorwaarde dat hij het land niet zou verlaten.

Eind vorige maand bleek dat Ghosn Japan toch is ontvlucht. Hij dook op in Libanon, waar hij nog altijd verblijft. Ghosn is in het bezit van een Libanees paspoort.

Onrecht en politieke vervolging

Ghosn zou zich via een dochterbedrijf van Nissan miljoenen hebben toegeëigend. Nissan zegt in de verklaring dat Ghosn zich als topman heeft misdragen. Het bedrijf houdt hem verantwoordelijk voor de schade die het heeft geleden.

Ghosn heeft de beschuldigingen aan zijn adres altijd tegengesproken. Hij geeft morgen in Beiroet een persconferentie. In een eerdere schriftelijke verklaring zei Ghosn dat hij Japan heeft verlaten vanwege het corrupte rechtssysteem. "Ik ben niet de rechtsgang ontvlucht, ik ben alleen ontsnapt aan onrecht en politieke vervolging."