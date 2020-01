Mogelijk bewoonbare planeet ontdekt: 'Slechts tiental van bekend'

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een planeet ontdekt die ongeveer even groot is als de aarde en waar misschien leven mogelijk is. De planeet staat in de 'leefbare zone' rond zijn ster, een afstand waardoor het in theorie mogelijk is er vloeibaar water te vinden. Dat is een voorwaarde voor leven.

De nieuw ontdekte planeet heeft de naam TOI 700 d gekregen en bevindt zich ongeveer 100 lichtjaar van de aarde. Dat is relatief dichtbij voor ruimtebegrippen. TOI 700 d is ongeveer 20 procent groter dan de aarde. Een jaar, de periode die een planeet erover doet om een rondje te maken rond zijn ster, duurt er 37 dagen.

Of er daadwerkelijk leven mogelijk is op TOI 700 d, is nog maar de vraag. Er is nog veel onduidelijk over de daadwerkelijke omstandigheden op de planeet. De wetenschappers denken dat de planeet synchroon draait met zijn eigen rotatie om zijn ster. Dat betekent dat er op het ene halfrond van de planeet altijd daglicht is en dat het aan de andere kant altijd donker is.