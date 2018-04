Lancering NASA-telescoop Tess verloopt zonder problemen

De nieuwe ruimtetelescoop van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA is succesvol de ruimte in geschoten. Tess is aan een missie begonnen om nieuwe planeten te vinden waarop leven kan bestaan.

Tess staat voor Transiting Exoplanet Survey Satellite. De telescoop werd gelanceerd vanaf een platform bij Cape Canaveral in Florida, aan boord van een Falcon 9-raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX.

De lancering werd eerder deze week nog uitgesteld, omdat NASA extra controles wilde uitvoeren. De ruimtevaartorganisatie wilde zeker weten dat alles gereed was voor de missie, die alles bij elkaar zo'n 337 miljoen dollar kost.

Exoplaneten ontdekken

De ruimtetelescoop Tess is de opvolger van Kepler en gaat op zoek naar nieuwe exoplaneten, planeten die om een andere ster draaien dan de zon. NASA verwacht zo'n 500 hemellichamen te ontdekken die even groot of iets groter zijn dan de aarde.

Naar verwachting zit Tess over ongeveer twee maanden in de juiste baan om de aarde. Dan kan de zoektocht pas echt beginnen.