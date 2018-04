Het avontuur van Tess begint vannacht: op zoek naar nieuwe planeten

Als er planeten tussen zitten die op de aarde lijken, is volgende vraag al gauw: is daar leven? Die vraag kan TESS niet beantwoorden, legt Ellerbroek uit. "Deze nieuwe telescoop is er om de stipjes op de kaart te zetten", legt hij uit. "De volgende stap is dan om in te zoomen met de James Webb Space Telescope of de European Extremely Large Telescope." Maar die eerste is pas volgend jaar af, en die ander in 2024.

Die apparaten kunnen de nieuwe planeten in kaart brengen en zien of er een dampkring is en uit welke stoffen die bestaat. "Dan zou het mooi zijn als er zuurstof in zou zitten. Want is er dan leven? En wat voor leven? Bacteriën of groene mannetjes? Die vragen liggen echt nog ver in de toekomst."

Kijk live mee

