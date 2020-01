Op1 van start met ruim 1 miljoen kijkers, iets meer dan Jinek

De nieuwe NPO-talkshow Op1 heeft gisteravond bijna 100.000 kijkers meer weten te trekken dan Jinek op RTL4. Naar Op1 keken volgens de Stichting KijkOnderzoek 1.092.000 mensen; Jinek trok op hetzelfde tijdstip 999.000 kijkers.

De eerste uitzending van Op1 werd gepresenteerd door het presentatieduo Willemijn Veenhoven en Erik Dijkstra. Te gast was onder anderen minister van Defensie Ank Bijleveld, die sprak over de liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani en de situatie in het Midden-Oosten.

'Pas na paar weken echte conclusies'

Mediajournalist Ron Vergouwen zapte gisteravond heen-en-weer tussen de twee programma's. Hij vond het een prima sfeer aan tafel bij Op1. "Een aantal gasten kwamen goed uit de verf. De combinatie Erik Dijkstra en Michel Mulder bijvoorbeeld", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Vergouwen verwachtte al wel dat Op1 meer kijkers zou trekken. "Iedereen is nieuwsgierig. Maar ik denk dat we pas na een paar weken een echte eerste conclusie kunnen trekken. Mijn vermoeden is dat mensen uiteindelijk toch voor duidelijkheid zullen gaan. Je wilt weten wie er zit en als dat elke dag Eva Jinek is dan is dat toch een stukje makkelijker dan tien verschillende gezichten."

Concurrentie

Op1 moet het gat in de avond vullen dat ontstond na het verdwijnen van Jeroen Pauw en Eva Jinek op de publieke zender. Jinek vertrok naar RTL, haar talkshow staat geprogrammeerd recht tegenover Op1. Jinek had vrijdag haar eerste uitzending; die trok toen 1,7 miljoen kijkers.

Met de gelijktijdige talkshows wordt niet alleen om de kijkcijfers gestreden, maar ook om de gasten. Beide programma's vissen in dezelfde vijver en ook de redacties concurreren. Jinek nam een deel van haar redactie mee naar RTL. En de redactie van Pauw is nauw betrokken bij het opzetten van Op1.