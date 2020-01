1,7 miljoen kijkers voor eerste uitzending Jinek bij RTL4

De eerste aflevering van de talkshow van Eva Jinek op RTL4 heeft ruim 1,7 miljoen kijkers getrokken. Dat is ongeveer twee keer zoveel als het programma meestal bij de publieke omroep trok. Het is ook meer dan haar eigen oude record, dat op 1,4 miljoen stond.

Jinek trok ondanks het late tijdstip ook bijna net zoveel kijkers als het NOS Journaal van 20.00 uur, dat met ruim 1,8 miljoen kijkers gisteravond het best bekeken programma was, en had zelf meer kijkers dan The Voice of Holland.

RTL heeft bijna niets veranderd aan het programma. Het werd niet onderbroken door reclameblokken, ze had het gebruikelijke glas bier op tafel staan en ook de gasten oogden vertrouwd, zoals korpschef Erik Akerboom die kwam praten over het geweld tegen hulpverleners tijdens oud en nieuw en tv-recensente Angela de Jong, die vooruitblikte op het nieuwe televisiejaar.

De publieke omroep vult het gat dat Jinek en Jeroen Pauw op de late avond op NPO1 achterlaten met de nieuwe talkshow Op1. Die wordt vanaf maandag elke werkdag gepresenteerd door een ander duo.